Prefeitura de Indaiatuba (SP) disponibiliza linhas especiais do transporte coletivo para quem vai à Feira Agropecuária, Industrial e Comercial

Evento acontece entre os dias 4 e 12 de agosto; passageiros pagam tarifa de R$ 4,10

ARTHUR FERRARI

O Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Administração de Indaiatuba (SP), em parceria com a SOU Indaiatuba, anunciou a implantação de linhas especiais no serviço de transporte coletivo urbano para atender aos munícipes que vão à Faici (Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba). O evento, que acontece entre os dias 4 e 12 de agosto, receberá um planejamento de transporte eficiente, visando facilitar o acesso dos cidadãos.

De acordo com a prefeitura municipal, assim como no ano anterior, uma abordagem estratégica é adotada para garantir a mobilidade dos moradores durante a Faici. Linhas especiais e ajustes nas rotas tradicionais foram desenvolvidos em colaboração com a concessionária do sistema, permitindo que os participantes aproveitem ao máximo a programação do evento.

Durante os dias de rodeio, linhas exclusivas vão partir do Jardim Tropical em direção ao evento. Além disso, haverá linhas saindo da Faici e indo em direção aos bairros nas primeiras horas da manhã. Esse planejamento visa proporcionar uma experiência fluida e acessível para todos os visitantes.

O atendimento especial terá início no Polo Shopping Indaiatuba, situado no Jardim Tropical, e seguirá um percurso direto até o local da Feira, na estrada General Motors. A linha exclusiva, nomeada como “Polo Shopping/Faici”, estará disponível com frequência horária, se adaptando à demanda de acordo com os dias e horários da festa.

A partir das 18h30, todas as linhas farão uma parada no Polo Shopping. Essa medida visa garantir que os usuários tenham a oportunidade de usufruir do transporte e aproveitar ao máximo o evento até altas horas da noite.

Durante as duas semanas da Faici, todas as linhas, incluindo as regulares 328, 331 e 332, terão o recinto da feira como ponto de partida. Isso permitirá que o público aproveite as atrações que se estendem até a madrugada, com a confiança de que terá acesso ao transporte coletivo de volta para casa logo nas primeiras horas da manhã.

Para facilitar o planejamento dos munícipes, a lista completa das linhas disponíveis e seus horários em frente ao recinto estará disponível tanto no site oficial da Faici quanto no da SOU Indaiatuba.

É importante lembrar que a integração entre as linhas é possível somente para portadores do cartão eletrônico, que pode ser obtido gratuitamente com a apresentação de documento de identidade e comprovante de residência no Terminal Central Ponto Cidadão, localizado na avenida Presidente Vargas, no Centro. O valor da tarifa é de R$ 4,10.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte