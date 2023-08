Papel do Governo Federal no transporte público é o tema do próximo ANTP Café

Encontro acontece na próxima quarta-feira (9), direto de Brasília e com transmissão online ao vivo

LUANA COUTINHO

O tema do próximo ANTP Café, evento online organizado pela Associação Nacional de Transportes Públicos, será como o Governo Federal pode fortalecer o transporte público e melhorar as cidades e a vida da população.

O encontro é realizado pela ANTP há três anos, reunindo autoridades, profissionais, especialistas e representantes municipais para debater soluções para o transporte público.

Com as diversas crises no transporte, o Marco Legal e a participação do Governo Federal no custeio e nas medidas de redução de emissão de poluentes parecem estar cada vez mais próximos.

Na próxima quarta-feira, 9 de agosto de 2023, os convidados para o debate sobre o papel do Governo Federal no transporte público são o Secretário Nacional de Mobilidade Urbana no Ministério das Cidades, Denis Andia e o Secretário Nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf.

O encontro será comandado pelo vice-presidente da ANTP, Claudio Frederico e mediado pelo jornalista Alexandre Pelegi, do Diário do Transporte.

O evento será presencial, com transmissão online e ao vivo, direto do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, a partir das 14h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por aqui.

O ANTP Café é realizado em conjunto com a Transdata, tem apoio institucional do Diário do Transporte e da OTM Editora, com patrocínio da Mercedes-Benz.

Mais soluções e propostas para melhorar o transporte público serão discutidos no Congresso Arena ANTP 2023, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de outubro em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Para mais informações e inscrições, acesse o site.

Sobre a ANTP

A Associação Nacional de Transportes Públicos é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo desenvolver e espalhar conhecimento e informação sobre o transporte público do Brasil.

Criada em 1977, a ANTP possui entre seus associados, órgãos públicos dos três níveis de governo, entidades representativas do setor de transportes, empresas públicas e privadas que transportam passageiros, fabricantes, empresas de tecnologia, sindicatos, empresas de consultoria e pessoas físicas.

Na presidência Ailton Brasiliense Pires, com a superintendência de Luiz Carlos Mantovani Néspoli, o Branco.

O Arena ANTP-2023 tem apoio institucional do Diário do Transporte e será realizado pela OTM Editora.

