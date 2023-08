Ônibus intermunicipal da linha 662 atropela homem dentro do Terminal Metropolitano de Campinas nesta quarta (02)

Vítima foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento da região

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da linha 662 – Sumaré (Jardim São Jerônimo)/Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira) atropelou um homem de aproximadamente 48 anos dentro do Terminal Metropolitano de Campinas (SP) nesta quarta-feira, 2 de agosto de 2023.

O veículo, que era recolhido e estava sem passageiros no momento do acidente, ficou com um dos vidros dianteiros rachado.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento da região com ferimentos leves na cabeça, mas sem conseguir falar.

O Diário do Transporte procurou a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus intermunicipais do estado de São Paulo, e aguarda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte