Licitação da CPTM para contratar implantação de nova subestação de energia em Santo André fracassa

Propostas recebidas não atenderam os requisitos solicitados pela companhia de trens urbanos



WILLIAN MOREIRA



A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou no Diário Oficial desta quarta-feira, 02 de agosto de 2023, que a licitação para contratação de serviços de implantação de cabine retificadora de energia na Linha 10-Turquesa.



Segundo a companhia, as propostas do Consórcio Telar-Gross-Sprail-Subestação Santo André, Hersa Engenharia e Serviços Ltda. E MPE Engenharia e Serviços S.A. acabaram por ser rejeitadas, uma vez que não atenderam aos requisitos solicitados.



Em um dos casos deste processo, a proposta da Hersa foi recusada devido a mesma não aceitar a negociação, mantendo o valor proposto acima do valor orçado pela CPTM.



Como não houve vencedores, a licitação foi declarada fracassada e agora a companhia vai definir o próximo passo, entre eles, refazer o certame e tentar novamente a contratação pública para a obra.



A subestação de energia deve ser instalada junto da estação de Prefeito Celso Daniel-Santo André, aumentando assim a capacidade de geração de energia da linha 10.



Com uma maior capacidade energética, o funcionamento de trens, sistema de sinalização e afins é garantido com maior eficiência, diminuindo os riscos de falhas deste tipo que podem impactar no atendimento ao passageiro da região do ABC Paulista.



