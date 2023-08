Guanabara dispara campanha com 50% de desconto em passagens para compras antecipadas

Preços menores valem durante todo o mês de agosto, aniversário da empresa, e só podem ser obtidos pelo aplicativo ou no site viajeguanabara.com.br

ALEXANDRE PELEGI

A Guanabara celebra 31 anos de história e, para comemorar, lança campanha que oferece 50% de desconto nas passagens para compras antecipadas durante todo o mês de agosto, que podem ser consultadas e adquiridas no aplicativo ou no site viajeguanabara.com.br

Os preços valem em todas as linhas do grupo e alguns destinos por 19,90:

Brasilia <> Goiania

Goiania <> São Paulo

Goiania <> Uberlandia

Goiania <> Uberaba

Goiania <> Ribeirao Preto

Goiania <> Campinas

Uberlandia <> São Paulo

Uberaba <> São Paulo

Fundada em Fortaleza em 1992 e premiada em 2022 pela OTM Editores como “Melhor e Maior Empresa de Transporte do Brasil”, a Guanabara está comemorando 31 anos no mesmo momento em que expande sua marca por todas as regiões do país .

A frota Guanabara expandiu sua presença significativamente por todo o país, vez que outras grandes empresas do mesmo grupo como UTIL, Sampaio, Real Expresso, Rápido Federal e Brisa passaram a se chamar Guanabara e dessa forma multiplicaram a oferta dos destinos atendidos pela marca Guanabara, que hoje é a única marca a atender as 5 regiões do país.

“Para atender com excelência, a Guanabara vem recebendo um reforço na frota double decker (ônibus de dois andares) desde o ano passado em todas as bases operacionais, são mais de 240 veículos dentre os já incorporados à frota e os que aguardam entrega, todos dotados da mais moderna e tecnologia para garantir uma viagem agradável e segura para todos os passageiros“, diz a empresa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes