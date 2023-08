Greve do transporte público de Macapá (AP) é suspensa após acordo nesta quarta-feira (02)

Atendimento será retomado normalmente nesta quinta (03), mas nova paralisação não está descartada



WILLIAN MOREIRA



A greve dos trabalhadores do transporte público de Macapá (AP) foi suspensa na tarde desta quarta-feira, 02 de agosto de 2023, após acordo entre representantes da categoria e a prefeitura.



Com a decisão, nesta quinta (03) os ônibus voltam a circular normalmente, porém outra interrupção no atendimento pode acontecer no próximo dia 7, caso as reivindicações dos trabalhadores não sejam atendidas, segundo informações do site Seles Nafes.



Os funcionários do transporte, por meio do Sindicato dos Rodoviários do Amapá (Sincottrap), reivindicam o pagamento de salários atrasados dos trabalhadores das empresas Capital Morena e Amazontur, além de problemas no pagamento das férias e dos depósitos do FGTS, direitos assegurados pelas leis trabalhistas.



No encontro com a prefeitura ficou definido o repasse de um subsídio para manter a tarifa em R$ 3,70 onde este valor pode ser utilizado para regularizar as pendências com os rodoviários.



O Poder Público também afirmou ao sindicato que vai solicitar as folhas salariais das duas empresas e verificar se o pagamento será efetuado corretamente.



Willian Moreira para o Diário do Transporte