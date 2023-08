Acidente de trânsito causa desvios em duas linhas de ônibus no Sacomã nesta quarta-feira (02)

Itinerário liga o bairro Jardim Maria Estela até estação do Metrô de São Paulo



WILLIAN MOREIRA



A SPTrans informou que desde o começo da operação de ônibus desta quarta-feira, 02 de agosto de 2023, as linhas de ônibus urbano de São Paulo, 4717/10 Jd. Maria Estela – Metrô Saúde e 4032/10 Vl. das Mercês – Objetivo Unip operam com desvios.



O motivo é um acidente de trânsito na Rua Nossa Sra. da Saúde x Rua Divinópolis, no Sacomã.



Os coletivos estão realizando o percurso alternativo via Av. do Cursino, R. Dr. Mário Setzer, R. Dr. Nestor Alberto de Macedo, R. Dom Vilares, retornando ao itinerário normal.



A mudança permanece até a liberação da via onde o acidente aconteceu.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte