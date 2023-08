Trens da linha 1-Azul circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta terça (1°)

Composição apresentou falha na região da Estação São Judas

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 1-Azul do Metrô circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta terça-feira, 1° de agosto de 2023.

Um trem apresentou falha na região da Estação São Judas, afetando o serviço.

O Diário do Transporte procurou o Metrô, que disse que um trem precisou ser esvaziado na estação São Judas. A operação foi afetada entre 6h24 e 6h30.

Veja a nota da Companhia:

Um trem precisou ser esvaziado na estação São Judas. Das 6h24 às 6h30, a linha 1-Azul operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada. No momento todas as linhas do metrô operam normalmente.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte