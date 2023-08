Sorocaba (SP) recebe nesta terça-feira (1º) 13 novos ônibus para renovação da frota

Deste total, dez são convencionais e três elétricos

LUANA COUTINHO

A cidade de Sorocaba (SP) recebeu nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023, dez novos ônibus convencionais e três elétricos, para renovação da frota dos coletivos. A fornecedora dos ônibus elétricos é a empresa Eletra Industrial.

A frota atual de ônibus de Sorocaba conta com 371 veículos, que operam em 119 linhas. Na comparação com o ano de 2022, são 71 veículos a mais circulando e dez novas linhas para atender a população.

A cidade tem ainda 36 ônibus superarticulados e 33 articulados. Neste ano, foram incorporados 49 novos coletivos ao total de veículos que prestam serviço ao transporte público. De acordo com a prefeitura, até o final de 2023 está prevista a conclusão das obras do novo Corredor Oeste do BRT, que vai acrescentar mais 36 novos ônibus à frota municipal.

