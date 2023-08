Quebra de carreta afeta operação de linhas de ônibus na Zona Leste de São Paulo nesta terça-feira (1º)

Problema acontece na região da Estrada do Lajeado



WILLIAN MOREIRA



Um problema envolvendo carreta na Estrada do Lajeado, Zona Leste de São Paulo, afeta o atendimento de algumas linhas de ônibus na manhã desta terça-feira, 1º de agosto de 2023.



Um destes itinerários é da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), portanto, uma linha intermunicipal e as demais do serviço municipal de ônibus.



O trânsito na região é intenso, representando um aumento na espera por um coletivo e também do tempo total de viagem até o destino.



Veja as linhas afetadas



312N/10 – Terminal Cidade Tiradentes/ São Miguel Paulista

2004/10 – Jardim Nossa Senhora do Caminho/ CPTM Guaianases

2058/10 – Terminal São Miguel/ CPTM Guaianases

2201/10 – Divisa de Ferraz/ CPTM Guaianases

2202/10 – Jardim das Oliveiras/ CPTM Guaianases

2755/10 – Guaianases/ Metrô Penha

2756/10 – Guaianases/ Metrô Patriarca

3063/41 – Guaianases/ Terminal São Mateus

269 – Poá (Terminal Rodoviário Pedro Fava – Cidade Kemel)/ São Paulo (Metrô Corinthians-Itaquera)



Willian Moreira, para o Diário do Transporte