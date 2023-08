Prefeitura de Teresina (PI) libera circulação de todos os tipos de veículos na faixa exclusiva para ônibus da Av. Frei Serafim

Medida iniciada nesta terça (1°) chega ao fim em 11 de agosto

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Teresina (PI), por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), anunciou que desta terça-feira (1°), até o dia 11 de agosto de 2023, a faixa exclusiva para ônibus da Avenida Frei Serafim está liberada para a circulação de todos os tipos de veículos, das 6h às 8h.

De acordo com a prefeitura, a medida acontece em decorrência da volta às aulas após o fim do período das férias escolares de julho.

O superintendente da Strans, Bruno Pessoa, explica que com o retorno das atividades escolares é registrado aumento no fluxo de veículos na cidade. “A decisão tem como objetivo evitar maiores congestionamentos e facilitar a mobilidade urbana no acesso dos condutores, dos pais e responsáveis dos alunos nesse período de volta às aulas nas escolas na região central da cidade”, diz Pessoa.

Vale ressaltar que agentes de trânsito da Strans tem atuado de forma reforçada em áreas ao redor de escolas, principalmente nos horários de entrada e saída das instituições, quando o trânsito fica mais intenso.

A medida de liberação da faixa exclusiva de ônibus na avenida Frei Serafim só valerá até o dia 11 de agosto, informou ainda a prefeitura.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte