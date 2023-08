Ônibus intermunicipal da linha 290 colide com carro na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira nesta terça (1°), mas ninguém fica ferido

Segundo a EMTU, a operadora está à disposição das autoridades para ajudar na apuração das circunstâncias do acidente

ARTHUR FERRARI

Um ônibus intermunicipal da linha 290 (DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA) – SAO PAULO (TERMINAL METROPOLITANO, operada pela NEXT Mobilidade, colidiu com um veículo de passeio na manhã desta terça-feira, 1° de agosto de 2023, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na região Centro-Sul de São Paulo.

De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas intermunicipais do estado de São Paulo, o acidente aconteceu por volta das 6h, na altura do número 5056.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, ninguém se feriu.

A gerenciadora do sistema ainda diz que se coloca à disposição das autoridades para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte