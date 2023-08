Metrô e Secretaria de Transportes Metropolitanos criam convênio para trabalho conjunto nas obras de expansão da Linha 2-Verde

Participantes devem debater a compra de novos trens, ampliação do sistema CBTC para novo trecho e compra de portas de plataforma



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado celebraram a criação de um Termo de Convênio para tratar das ações que cercam as obras de expansão da Linha 2-Verde até o bairro da Penha, na Zona Leste da capital paulista.



Este acordo entre as duas partes busca desenvolver atividades, ou seja, ações para a compra dos sistemas necessários para a operação do novo trecho.



Entre as compras previstas estão os sistemas de controle de trens (CBTC) que já existem na linha entre Vila Prudente e Vila Madalena e será implantado entre Vila Prudente e Penha.



Além disso, a ampliação do Pátio de Trens do Tamanduateí (PTI), adequação e instalação de portas de plataforma no novo trecho e a compra de 44 novos trens, destinados a atender também passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha.



A vigência do termo é de sete anos contados a partir de sua assinatura e pode ser prorrogado caso necessário, desde que justificado.



A entrega do novo trecho da Linha 2-Verde está prevista para acontecer em 2026, acrescentando mais oito estações ao sistema, mais 8,4 quilômetros de túneis e ampliando a capacidade de atendimento, passando de 650 mil pessoas transportadas atualmente para 1,1 milhão por dia.



Willian Moreira para o Diário do Transporte