Linhas de ônibus de Teresópolis (RJ) têm mais viagens e novos horários a partir desta terça (01)

Viação Dedo de Deus adquiriu 10 ônibus para ampliar atuação no transporte coletivo do município

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta terça-feira, 01 de agosto de 2023, a grade horária das linhas operadas pela Viação Dedo de Deus em Teresópolis (RJ) sofrerá alterações, com o aumento de 27 viagens nos bairros Espanhol, Meudon, Várzea, Alto, Rosário, São Pedro e Vargem Grande.

Os moradores de Vargem Grande também contarão com mais viagens rumo a rodoviária.

As melhorias acontecem por conta da aquisição de 10 ônibus, que substituirão os coletivos mais antigos da frota. A prefeitura prevê que mais de 6 mil pessoas sejam beneficiadas com as mudanças.

Os novos horários estão disponíveis no site da empresa, http://dedodedeus.com.br/.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte