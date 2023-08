Grupo JCA anuncia passagens pela metade do valor em compras nesta terça (1º)

Rotas são operadas pelas Viações Cometa, 1001, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão, e Catarinense

ADAMO BAZANI

O Grupo JCA anunciou no início da tarde desta terça-feira, 1º de agosto de 2023, desconto de 50% nos valores de passageins de empresas como Viações Cometa, 1001, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão, e Catarinense– neste caso somente nas interestaduais .

A redução do valor vale para viagens entre 7 agosto e 30 de setembro, o que inclui, por exemplo, o feriado prolongado do Dia da Independência.

Para garantir as condições especiais, basta aplicar o cupom 50LIQUIDA ao final da compra realizado nos sites das empresas apenas nesta terça-feira (1º). O desconto vale para todas as categorias de poltrona disponíveis em cada rota. Destaque para a Semi-Leito e a Leito-Cama, que oferecem ainda mais conforto para o passageiro e contam com poltronas com maior espaçamento, inclinação de até 180º e apoio para pés e pernas, além do embarque imediato na plataforma por meio do Bilhete de Passagem Eletrônico (BPE), sem a necessidade de imprimir a passagem nos guichês.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes