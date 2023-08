Governo do Estado de São Paulo lança protocolo “Não Se Cale” para combater o assédio e importunação sexual contra mulheres

Protocolo será seguido também nos ambientes do transporte público, com o Metrô ganhando Espaço Maternidade

WILLIAN MOREIRA

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023, o lançamento do protocolo “Não Se Cale” para ampliar o atendimento a mulheres vítimas de assédio ou importunação sexual, e também coibir estes atos.

A medida contempla a capacitação de profissionais de diferentes setores, inclusive do transporte público como trens e linhas de metrô para melhor atender vítimas desta situação.

No Metrô ficou definida a criação de um Espaço Maternidade, em forma de projeto piloto, que será oferecido ainda em local a definir, um espaço confortável e seguro para acolher mulheres que precisam amamentar, trocar fraldas e cuidar de seus bebês. Este novo atendimento específico ao público feminino é fruto de uma parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com apoio da Secretaria da Saúde.

“Se este evento está lotado de mulheres hoje, vestindo a camiseta do programa e apostando no protocolo ‘Não Se Cale’, é porque vocês acreditam nisso tanto quanto eu. É porque vocês sabem que nós vamos fazer a diferença juntos. Vamos fazer juntos o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza que a gente vai entregar, daqui a alguns anos, uma situação muito melhor do que a gente recebeu e que São Paulo vai se tornar referência em políticas para a mulher”, declarou o governador Tarcísio de Freitas durante a solenidade.

Estes anúncios marcam a fase do Agosto Lilás, mês em que a cor remete a ações de prevenção e combate à violência contra a mulher, incluindo a assinatura de um novo decreto estadual.

A partir de agora, bares, restaurantes, espaços de eventos, hoteis e estabelecimentos do setor de lazer deverão prestar auxílios às mulheres caso exista um pedido de socorro ou suspeita de caso de assédio, violência ou importunação sexual, inclusive no transporte público.

Entre os métodos de pedido de ajuda, está o de maneira verbal, ou seja, se comunicando diretamente do problema ou por sinais.

Ao receber este pedido, a pessoa capacitada deverá acolher a vítima em espaço reservado e seguro longe do agressor e se necessário, acionar a Polícia ou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), respeitando a decisão da mulher.

Justamente para capacitar pessoas neste tipo de situação e atendimento, o Governo do Estado lança um curso para cerca de 1,5 milhão de profissionais que atuam nos setores de entretenimento, lazer e gastronomia, com duração de 30 horas e totalmente online, que possui módulos que abordam conteúdos de conscientização, fluxos de atendimento e rede de proteção, agregando conteúdos didáticos nas áreas de Segurança, Saúde e Assistência preparados pelo Governo de São Paulo em parceria com Universidade Virtual de São Paulo (Univesp), Fundação Vanzolini e TV Cultura.

As inscrições começam nesta terça, dia 1º, e permanecem abertas até o próximo dia 20, devendo o interessado acessar o formulário disponível em: http://mulher.sp.gov.br/naosecale. Já as aulas começam no dia 28.

Uma vez capacitado, o estabelecimento no qual o profissional atua ganhará o Selo Estabelecimento Amigo da Mulher e devendo fixar um cartaz oficial em local de alta visibilidade e nos banheiros disponíveis para o público feminino.

Este selo terá três categorias, o ouro, prata e bronze, concedido semestralmente e por validade de um ano.

A Campanha São Paulo Por Todas foi lançada pelo Estado e busca informar toda a população sobre o gesto de socorro, como identificá-lo e mobilizar os estabelecimentos para adoção do protocolo.

Willian Moreira para o Diário do Transporte