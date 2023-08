FlixBus oferece passagens a preços promocionais para todos os seus destinos

Passageiros podem viajar para 48 cidades em oito estados por apenas R$ 19,99; descontos vão até o dia 6 de agosto

ARTHUR FERRARI

A FlixBus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, anuncia uma grande promoção, com passagens pelo valor promocional de R$ 19,99 para todos os destinos oferecidos pela empresa. A promoção é válida para compras realizadas até 06 de agosto ou de acordo com a disponibilidade dos bilhetes.

As passagens promocionais estão disponíveis em 48 cidades atendidas pela empresa, como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Guarulhos (SP), São José dos Campos (SP), Paraty (RJ), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Goiânia (GO), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Balneário Camboriú (SC). Para participar promoção, os usuários devem comprar as passagens entre os dias 1° e 06 de agosto, para viajar até 31 de agosto.

“A ação promocional é uma grande oportunidade para quem não viajou na alta temporada para visitar a família, amigos ou conhecer novos lugares por apenas R$ 19,99 por trecho”, explica Edson Lopes, diretor-geral da FlixBus no Brasil. “Temos o compromisso de garantir ao maior número de pessoas o acesso a um transporte rodoviário regular de qualidade, seguro e com preços justos”, complementa o executivo.

O preço promocional é válido para viagens a serem realizadas durante o mês de agosto, incluindo finais de semana e feriados, com quantidade de bilhetes disponíveis limitada. Os interessados poderão adquirir seus bilhetes pelo site ou aplicativo da FlixBus. Não será necessário o uso de cupons de desconto, uma vez que os valores promocionais serão aplicados diretamente na exibição da tela de compra.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte