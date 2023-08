Caio participa do Seminário Nacional da NTU, em Brasília, nos dias 8 e 9 de agosto

Empresa vai expor ônibus elétrico eMillennium no evento

ARTHUR FERRARI

A Caio, uma das principais empresas encarroçadoras de ônibus do país, anunciou sua participação no Seminário Nacional NTU 2023, que fomenta melhorias e inovações para o segmento de transporte coletivo de passageiros.

A 36ª edição do evento acontece na terça-feira, 8 de agosto de 2023, e quarta (09), em Brasília, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada.

“Com o objetivo de conectar os clientes e visitantes a nossos produtos e serviços, projetamos um espaço confortável, com área Vip e sala exclusiva para reuniões. Nossa equipe estará à disposição para recebê-los!”, explica Tânia Pires de Souza, gerente corporativa de comunicação e marketing do Grupo Caio.

De acordo com a empresa, na área externa do evento estará em exposição o eMillennium, ônibus do portfólio de produtos da marca, desenvolvido especificamente para chassis de propulsão elétrica por baterias.

“A Caio transforma necessidades e novas ideias em ônibus que agregam no transporte coletivo de passageiros. Por isso, é tão importante participar de eventos como o da NTU, que promove o desenvolvimento da mobilidade, trazendo para debate os novos desafios que envolvem todos os stakeholders do segmento”, salienta Paulo Ruas, CEO e vice-presidente comercial do Grupo Caio.

A empresa também marcará presença no seminário que acontece em paralelo à exposição, no Auditório Principal do Hotel. No dia 09 de agosto, Maurício Lourenço da Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio, participará do painel “Caminhos para a descarbonização do transporte coletivo urbano” que, segundo os organizadores, abordará a migração da atual matriz energética para um cenário de baixo carbono no transporte público.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte