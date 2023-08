SuperVia terá aulas para funcionários aprenderem formas de melhorar atendimento a pessoas com deficiência

Classes terão início na próxima quinta (03) e concessionária contará com 1,4 mil colaboradores presentes

VINICIUS DE OLIVEIRA

Pelos próximos quatro meses, 1,4 mil funcionários da SuperVia passarão por treinamentos em que aprenderão a atender pessoas com deficiência.

Dentre os tópicos presentes nas aulas, haverá a maneira adequada de abordar esses passageiros e a condução correta da cadeira de rodas.

“O treinamento será feito por todos os colaboradores que têm alguma interface direta com os clientes da SuperVia, como bilheteiros e agentes de plataforma, ou com menos proximidade, como os times de engenharia e comunicação. Todos sairão prontos para oferecer um serviço melhor ao público com alguma deficiência”, explica a diretora de Recursos Humanos da concessionária, Kelly Coelho.

A executiva ressalta que as aulas serão ministradas por instrutores cadeirantes do Grupo Talento Incluir, uma consultoria especializada em diversidade e inclusão com foco em pessoas com deficiência.

No total serão organizadas 50 turmas, que iniciam as atividades na próxima quinta-feira, 03 de agosto de 2023.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte