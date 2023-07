Prefeitura de São Luís (MA) adquire ônibus e micro-ônibus da Volkswagen e Volare para transporte escolar de estudantes da Zona Rural

Serão entregues 46 novos coletivos nesta terça (1º)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023, a Prefeitura de São Luís (MA), por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), fará a entrega de 46 novos ônibus que integrarão a frota do transporte escolar do município.

Os coletivos possuem plataforma elevatória para auxiliar no embarque e desembarque de alunos com deficiência, e atenderão jovens residentes da Zona Rural da cidade.

A melhoria no transporte consistem na compra de 30 ônibus de grande porte, tipo ORE 3, da marca Volkswagen, com capacidade para até 59 estudantes sentados, e 16 micro-ônibus, tipo ORE 1, da marca Volare, com capacidade para até 29 estudantes sentados.

O investimento focado na mobilidade foi de R$ 20 milhões, que vieram de recursos públicos. As aquisições tiveram início em 2022 e foram concluídas em julho de 2023.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte