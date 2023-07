Ônibus articulados 100% elétricos da BYD já rodaram 644 mil km em São José dos Campos

Frota evitou emissão de poluentes em mais de mil toneladas de gás carbônico na atmosfera, o equivalente ao plantio 11.729 árvores

São José dos Campos é uma das primeiras cidades do Brasil a ter ônibus elétricos no transporte coletivo. Desde 2022, circulam na cidade 12 ônibus articulados 100% elétricos da BYD (Build Your Dreams), fabricante de veículos elétricos. Em doze meses, de agosto de 2022 até julho de 2023, os ônibus da BYD rodaram 644.134 quilômetros pelo corredor Linha Verde. A frota de São José dos Campos evitou a emissão de 1.646,12 toneladas de gás carbônico na atmosfera, o equivalente ao plantio de 11.729 árvores. Os ônibus à bateria não emitem CO 2 , não causam poluição sonora e possuem autonomia para até 250 quilômetros com uma carga de bateria.

O modelo usado na cidade é o BYD 11B piso baixo, que possui 22 metros de comprimento, ar-condicionado, encosto de cabeça e tomada USB, além de baterias de fosfato ferro lítio (LifePO4) e capacidade para 170 passageiros por viagem.

Os coletivos contam com equipamentos de acessibilidade, com piso baixo nivelado ao acesso da plataforma, facilitando o embarque de cadeirantes e passageiros com deficiências.

Dessa forma, São José dos Campos é a cidade com a maior frota elétrica de articulados do país (em capacidade de transportados).

“A população de São José dos Campos tem aprovado os ônibus elétricos. As viagens a bordo de um ônibus elétrico são silenciosas, com maior estabilidade e segurança para os usuários. Os motoristas também trabalham com muito mais conforto ao dirigir um veículo elétrico e com várias tecnologias embarcadas, afirma Bruno Paiva, diretor da divisão de ônibus da BYD Brasil.

“Sem poluição sonora e ambiental, representam um avanço no processo de descarbonização do sistema de mobilidade. Mas o mais importante, é o bem-estar gerado à população de São José dos Campos, que é muito exigente. Operacionalmente, os carros são bastante confiáveis e com autonomia, pois não apresentam defeitos durante a operação e fornecem uma qualidade de atendimento acima da média aos usuários”, explica o secretário Glaucio.

A construção da Linha Verde e a aquisição dos VLPs (veículos leves sobre pneus) atende modernos conceitos de planejamento urbano e está em consenso com as diretrizes do Plano Diretor de São José dos Campos, que prioriza o transporte público sustentável e de qualidade.

Ônibus elétricos fabricados no Brasil

Os ônibus articulados 100% elétricos são fabricados no Brasil, na planta da BYD em Campinas. Esses ônibus são grandes aliados na qualidade de vida da população. Um ônibus elétrico reduz a emissão em mais de 100 toneladas de gás carbônico na atmosfera, o equivalente ao plantio 750 árvores por ano. Já um ônibus a diesel comum consome 90 litros de diesel em um dia de operação. O custo mensal para abastecer um ônibus elétrico com energia pode ser até 6 vezes menor do que um ônibus a diesel.

Outro ponto forte da BYD, que contribui para atender ao aumento da demanda por veículos elétricos, é a fabricação da própria bateria na fábrica de Manaus. As baterias usadas nos ônibus articulados de São José dos Campos são de fosfato ferro-lítio-ferro (LiFePO4). Esses ônibus apresentam ótimo aproveitamento de regeneração de freios, sem a necessidade de recarga de oportunidade da bateria. Isso permite um consumo médio de aproximadamente 1,512kw/km.

Tecnologia embarcada e maior segurança

Com alta tecnologia embarcada, os ônibus articulados elétricos da BYD não têm retrovisor e são equipados com câmeras e sensores. As portas pantográficas seguem rigorosos padrões de segurança e possuem sistema que evita que se fechem quando é identificado qualquer movimento próximo.

Os veículos são equipados com sistema de biossegurança, por meio da tecnologia BioSafe, contra disseminação de vírus e bactérias. Os acabamentos possuem aditivos antimicrobianos nas superfícies de toque (poltronas, estofamento, balaústres e pega-mãos). O ar-condicionado segue o conceito aeronáutico, ou seja, há renovação completa de ar a cada 3 minutos. O sistema de desinfecção do ar é o UV-C.

Os ônibus 100% elétricos são totalmente acessíveis, com rampas para cadeirante, facilitando e garantindo embarques e desembarques mais rápidos e eficientes. Há espaço interno para cadeiras de rodas.

Outro diferencial é a qualidade e comodidade oferecida aos passageiros. Os ônibus têm dois monitores de 15,6 instalados no teto, rádio e autofalantes internos para entretenimento e geolocalização, sistema de monitoramento com quatro câmeras internas e preparação para WI-FI. As poltronas são estofadas, com encosto de cabeça e entrada USB.

Cada veículo está equipado com 6 câmeras de alta definição, duas delas com infravermelho, em substituição aos retrovisores externos e internos. As câmeras permitem que os motoristas vejam pontos cegos e tenham facilidade de manobra, aumentando a segurança no trânsito.

Vantagens ambientais dos veículos elétricos

– Os ônibus articulados 100% elétricos são grandes aliados na redução de poluentes locais e de gases que causam efeito estufa, além de baixa emissão de ruídos.

– Cada ônibus elétrico em circulação representa em média o plantio de 750 árvores por ano.

– O custo médio para abastecer baterias elétricas pode chegar a ser 64% menos do que o gasto com combustível a diesel.

– Para abastecer um ônibus a diesel, o gasto pode chegar a R$ 18 mil por mês, para rodar toda a linha. Se for ônibus elétrico, o custo baixa para R$ 3 mil para rodar a mesma linha, uma diferença de seis vezes.

– A vida útil dos ônibus elétricos chega a 15 anos, enquanto os ônibus a diesel chegam a 10 anos, com média de 5 anos.

– Os motores elétricos têm eficiência de cerca de 90% contra a de 30% dos motores a combustão.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte