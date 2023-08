Metrô de São Paulo lança licitação para concessão de espaços comerciais em 16 estações da Linha 3-Vermelha

Prazo de exploração será de 30 anos e inclui a reforma e administração de bicicletários, além da construção de sanitários públicos



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo publicou nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, a abertura de processo licitatório para concessão de espaços comerciais em 16 estações da Linha 3-Vermelha (Palmeiras-Barra Funda/Corinthians-Itaquera).



No documento a companhia comunica que o total de Concessão é de 1.908,69m², constituída de espaços comerciais onde serão implantados quiosques para venda de produtos diversos, como alimentos, utilidades, eletroeletrônicos e outras possibilidades.



As estações incluídas nesta licitação são Corinthians-Itaquera, Artur Alvim, Patriarca, Guilhermina-Esperança, Vila Matilde, Penha, Carrão, Tatuapé, Belém, Bresser-Mooca, Pedro II, Sé, Anhangabaú, República, Santa Cecília e Marechal Deodoro.



A concessionária vencedora será a que apresentar a maior oferta de remuneração fixa inicial da concessão para um contrato de 30 anos de exploração.



Caberá ao vencedor a construção de sanitários públicos e áreas de apoio para os trabalhadores destes novos pontos de comércio, inclusive prevendo a gestão de bicicletários.



Nos locais destinados ao armazenamento e guarda das bicicletas, a concessionária deverá reformar e conservar os espaços existentes garantindo o funcionamento diário das 7h até 20h, com presença de funcionários 24h por dia, inclusive quanto estiver fechado para garantir a segurança do espaço.



Segundo o edital publicado, a remuneração ao Metrô será ampliada de forma escalonada em ciclos, onde nos primeiros 18 meses da concessão, 55,70% do faturamento bruto deverá ser repassado como pagamento.



Já do 19º mês ao 24º mês o valor da remuneração mensal passará a ser de R$ 1.260.000,00, na data base de 1º de julho de 2023. Do 25° até o 36° mês o valor da remuneração mensal passará a ser de R$ 1.467.000,00 ou o valor da aplicação do percentual de 55,70% sobre o faturamento bruto.



Por fim, também com a data base de 01/07/2023, a remuneração mensal passará a ser de R$ 1.521.000,00 ou o valor bruto de 55,70% arrecadado.



Esta é a terceira vez que o Metrô busca licitar a exploração de áreas comerciais de suas linhas em forma de um único bloco.



Anteriormente a companhia estatal, com sucesso, concluiu a concessão de espaços nas linhas 1-Azul e 2-Verde.Os espaços foram arrematados em valores de R$ 10,6 milhões e de R$ 12,5 milhões respectivamente.



Já nos processos da linha 3, as duas ocasiões em que não houve sucesso, a empresa RZK Concessões propôs R$ 2 milhões por 4 mil m² e na segunda licitação não foram recebidas propostas válidas, fracassando o processo.





Willian Moreira para o Diário do Transporte