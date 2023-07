Mais um homem é preso em flagrante roubando cabos do sistema de trens da SuperVia no Rio de Janeiro

No fim de semana, também houve prisões

ADAMO BAZANI

Mais um homem foi preso em flagrante no Rio de Janeiro na prática de roubo de cabos do sistema de trens da Supervia.

De acordo com a concessionária, com um comparsa, o homem estava no trecho entre as estações Mesquita x Pres. Juscelino.

A SuperVia informou que por volta de 1h30 desta segunda-feira, 31 de julho de 2023, constatou um desarme de energia e, ao realizar vistoria na linha férrea, os dois homens foram vistos praticando o crime.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um dos bandidos. O caso foi encaminhado para a 54 DP (Belford Roxo).

SÁBADO:

Como mostrou o Diário do Transporte, no sábado (29), dois homens foram presos pela polícia furtando cabos de sinalização nas proximidades da estação Quintino. Com eles, foram recolhidos: 30 metros de cabo, 40 metros de fibra ótica, ferramentas e três facas. Levados para a 29ª DP (Madureira), foram autuados no artigo 155 (furto) do Código Penal e ficaram detidos.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/30/criminosos-sao-presos-furtando-cabos-da-supervia-na-noite-de-sabado-29/

Segundo a SuperVia, A colaboração de toda a população é fundamental, no sentido de ajudar a denunciar caso presencie o crime. Para fazer a denúncia, o cidadão pode entrar em contato direto com as autoridades policiais, através do telefone 190 ou pelo Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes