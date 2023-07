Inscrições gratuitas para o maior evento de mobilidade urbana, o Arena ANTP 2023, já estão abertas

Para conhecer a programação e realizar o credenciamento, basta acessar o site da Associação

Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Expo Transamérica, em São Paulo, acontece mais uma edição do Congresso Arena ANTP, o maior evento de mobilidade urbana do país. As inscrições para participar do encontro já estão abertas.

Este ano, o Congresso chega à sua 22ª edição e acontecerá presencialmente.

O último encontro foi realizado em 2019, antes da pandemia da Covid-19.

Quatro anos depois, a crise no transporte público e na mobilidade urbana continua a ser tema de discussões, e seguem cada mais intensas as batalhas para que os sistemas de transportes não entrem em colapso.

Mesmo com a distância física, o setor se uniu e conquistou espaço na agenda política com a discussão do modelo de gestão, custeio e financiamento do transporte coletivo de passageiros, o que resultou na proposta do Marco Legal do Transporte Público.

Os eventos para discussão de temas ligados à mobilidade urbana vão continuar sendo realizados online, em webinares, mas o Arena ANTP 2023 trará de volta do encontro presencial para debates de propostas, projetos e possíveis soluções para o transporte e a retomada de uma história de 46 anos.

Todos podem participar da reconstrução de um novo sistema de transporte. As inscrições para o Arena ANTP 2023 já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente no portal do evento, onde também está a programação completa com todos os painéis de discussão.

Sobre a ANTP

A Associação Nacional de Transportes Públicos é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo desenvolver e espalhar conhecimento e informação sobre o transporte público do Brasil.

Criada em 1977, a ANTP possui entre seus associados, órgãos públicos dos três níveis de governo, entidades representativas do setor de transportes, empresas públicas e privadas que transportam passageiros, fabricantes, empresas de tecnologia, sindicatos, empresas de consultoria e pessoas físicas.

Na presidência Ailton Brasiliense Pires, com a superintendência de Luiz Carlos Mantovani Néspoli, o Branco.

O Arena ANTP-2023 tem apoio institucional do Diário do Transporte, e será realizado pela OTM Editora

Luana Coutinho para o Diário do Transporte