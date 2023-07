Expresso Planalto apresenta seis novos ônibus que vão compor a frota do transporte coletivo municipal de Pouso Alegre (MG)

Coletivos começam a atender a população a partir de segunda (07)

ARTHUR FERRARI

A Expresso Planalto, empresa operadora do transporte coletivo em Pouso Alegre (MG), apresentou no último sábado, 29 de julho de 2023, os seis novos ônibus que vão compor a frota municipal.

De acordo com a prefeitura, os novos veículos são fruto da solicitação do município a empresa, com objetivo de proporcionar mais conforto aos passageiros e atender à demanda crescente de utilização do sistema.

Os novos veículos começam a operar a partir da próxima segunda-feira, 7 de agosto, reforçando e ampliando os horários das linhas 220 (Parque Real), 212 (Pantano), 210 (São João/São Cristóvão) e 230 (Morumbi/Cidade Jardim).

Ainda segundo a prefeitura, uma nova linha denominada Centro X Univás (via Vicente Simões) será criada para atender à população que precisa chega à nova Central de Atendimento.

Outra novidade é a linha experimental Pousada do Sol X Jardim São Fernando, que beneficiará os moradores desses dois bairros e região, proporcionando mais opções de deslocamento e melhorando a mobilidade urbana da cidade.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte