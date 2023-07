Eletra participa do Seminário NTU 2023 nos dias 8 e 9 de agosto, onde vai apresentar dois novos ônibus elétricos

Modelos possuem 12,1 e 15 metros

ARTHUR FERRARI

A Eletra, empresa especializada em tecnologia de tração elétrica para transporte público e de carga, anunciou sua presença no Seminário Nacional NTU 2023, o maior evento voltado a mobilidade urbana da América Latina, que acontece em Brasília, nos dias 8 e 9 de agosto de 2023.

No seminário montadora exibirá dois novos ônibus elétricos, um com 12,1 e outro com 15 metros. Os modelos, inteiramente fabricados no Brasil com tecnologia nacional, já circulam em diversas cidades do país.

A empresa também está lançando neste ano cinco novos modelos de ônibus elétricos, cada um projetado para atender às diversas características topográficas e urbanas presentes em cidades brasileiras e latino-americanas, sendo um dos destaques o e-Trol, desenvolvido especialmente para operações em vias segregadas e BRT (Bus Rapid Transit), proporcionando maior eficiência nas operações de transporte público.

Vale ressaltar que a tecnologia empregada de tração elétrica e eletrificação dos ônibus Eletra, juntamente com a carroceria Caio eMillennium, o motor elétrico e as baterias WEG, todas empresas brasileiras, e os chassis da Scania e Mercedes-Benz, produzidos em São Bernardo do Campo (SP), equipam os veículos produzidos.

De acordo com a Eletra, no Seminário Nacional NTU, a presidente da empresa, Milena Romano, participará do painel “Caminhos para a descarbonização do transporte coletivo urbano”, no dia 9 de agosto, quarta-feira, às 9h30, falando sobre tendências e alternativas para a migração da matriz energética atual para um cenário de baixo carbono no transporte público; opções tecnológicas disponíveis no mercado brasileiro e lançamentos de novos produtos.

Confira as características dos veículos:

Ônibus elétrico 10m – Midi (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG);

– Midi (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG); Ônibus elétrico 12,1m – (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG);

– (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG); Ônibus elétrico 12,8m – Padron (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG);

– Padron (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG); Ônibus elétrico 15m – (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Scania, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG);

– (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Scania, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG); Ônibus elétrico 21,5m – Articulado (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG);

– Articulado (tração elétrica e eletrificação Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos e baterias WEG); e-Trol – ônibus elétrico desenhado especialmente para operações em vias segregadas e BRT (Bus Rapid Transit), com um inédito sistema de recarga de baterias durante o trajeto e ampla autonomia sem contato com a rede aérea.

