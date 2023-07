Agetransp abre consulta pública sobre mudanças na operação dos transportes do Rio de Janeiro

Tempo de espera pelo serviço, oferta de viagens e outros assuntos como o conforto serão abordados



WILLIAN MOREIRA



A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários,Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) comunicou nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, a abertura de uma consulta pública para coletar informações da população referente aos serviços de transporte público do Rio.



Esta consulta tem o objetivo de obter a opinião de quem utiliza os serviços de barcas (transporte aquático), trens urbanos e metrô, para buscar melhorias no atendimento.



A minuta vai tratar de questões como oferta de lugares, frequência das viagens, intervalos e/ou horários de partidas, tempo de percurso das viagens, terminais de partidas e chegadas, horários de abertura e fechamento de estações, estações de paradas, e demais contribuições que devem nortear ações do órgão regulador no transporte.



As manifestações devem ser enviadas até o dia 09 de agosto deste ano, preferencialmente por e-mail pela consultapublica@agetransp.rj.gov.br



Em posse destes dados, a Agetransp deverá definir procedimentos para alterações na operação destes serviços, buscando acrescentar melhorias na qualidade de vida dos passageiros.



Willian Moreira para o Diário do Transporte