Acidente no Jaraguá afeta atendimento de linhas de ônibus em São Paulo na manhã desta segunda-feira (31)

Colisão envolveu dois caminhões e causa trânsito na região



WILLIAN MOREIRA



Um acidente com dois caminhões na Estrada Turística do Jaraguá, prejudica a operação de ao menos seis linhas de ônibus do transporte público de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 31 de julho de 2023.



Devido a via possuir uma faixa para cada sentido, o trânsito se formou nesta região da Zona Norte, gerando fila de veículos e atrasando os coletivos, representando um aumento no tempo de viagem.



Veja a seguir as linhas impactadas.



1019/10 – Sol Nascente/ Terminal Pirituba

1896/10 – Jaraguá/ Praça Ramos de Azevedo

8040/10 – Sol Nascente/ Terminal Lapa

8047/10 – Jaraguá/ Lapa

8047/41 – Jaraguá/ Metrô Vila Madalena

8047/51 – Jaraguá/ Lapa

Com a remoção dos veículos, o trânsito deve voltar ao normal, assim como a operação dos ônibus,



Willian Moreira, para o Diário do Transporte