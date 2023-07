Motorista de ônibus incendiado por criminosos em João Pessoa (PB) morre neste sábado (29)

Trabalhador teve 54% do corpo queimado. Morte foi confirmada por familiares

ARTHUR FERRARI

Familiares do motorista de ônibus que teve 54% do corpo queimado em João Pessoa (PB) após um incêndio criminoso, no último dia 18, confirmaram sua morte neste sábado, 29 de julho de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, a ação criminosa aconteceu no bairro Padre Zé. Segundo a Polícia Militar duas pessoas deram sinal de parada para o ônibus e, ao entrarem, agrediram o motorista e atearam fogo no veículo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/19/criminosos-ateiam-fogo-em-onibus-do-transporte-publico-de-joao-pessoa-pb/

Silvano da Silva estava internado no Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana e não resistiu aos ferimentos.

O velório acontece às 13h deste domingo (30) em uma igreja do bairro Jaguaribe. O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério do Cristo, em João Pessoa.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte