Linhas do transporte coletivo municipal de Joinville (SC) passam por mudanças a partir desta segunda (31)

Objetivo é proporcionar mais comodidade aos passageiros, diz prefeitura

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 31 de julho de 2023, os usuários do transporte público de Joinville (SC) passam a contar com alterações em quinze linhas de ônibus que circulam no Terminal do Itaum, proporcionando mais comodidade e opções de deslocamento aos passageiros.

A iniciativa da Prefeitura de Joinville, em parceria com as empresas Transtusa e Gidion, responsáveis pelo sistema de transporte da cidade, resultará na implantação de 81 novas viagens. Isso trará inúmeros benefícios a aproximadamente 17,5 mil passageiros que utilizam diariamente as linhas afetadas. Além disso, também foram feitas adequações nos horários que já estavam em operação.

De acordo com a prefeitura, uma análise técnica minuciosa foi fundamental para identificar as demandas mais significativas dos passageiros, especialmente nos períodos de pico, compreendidos entre as 6h e 8h, e das 17h às 19h30. Com base nesses dados, foram criados novos horários e ampliada a oferta de viagens para atender a esse fluxo de pessoas, tornando a experiência do transporte público mais satisfatória.

Dentre as linhas que passam a operar com mais opções de horários, destacam-se a Paranaguamirim (1220), Itaum/Centro via Procópio Gomes (0304), Estevão de Matos (1206), Rua Colombo (1215), Circular Guarani (1222) e outras, que terão seus itinerários reforçados.

Charlison Ribeiro, gerente da Unidade de Transportes da Secretaria de Infraestrutura Urbana, ressalta a importância dessas mudanças: “Ampliamos a oferta de viagens para levar mais comodidade ao usuário do transporte público de Joinville, principalmente nos horários de maior movimentação”.

Vale ressaltar que as mudanças de horário serão válidas somente em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, a programação permanecerá inalterada, seguindo o cronograma habitual.

Além das melhorias nos horários das linhas já existentes, a população contará com uma nova opção de transporte a partir da mesma data. Entra em operação a linha Sul/Vila Nova (0108), que irá ligar os bairros Floresta, Nova Brasília e Morro do Meio ao Vila Nova.

A nova linha funcionará de segunda a sexta-feira, com saída do Terminal Sul em direção ao Terminal do Vila Nova. O trajeto percorrerá diversas ruas importantes, como a XV de Novembro, Estrada Barbante, rua Ambrósio J. de Sousa, Estrada Lagoinha, ruas Antônio Alves, Minas Gerais, Américo Vespúcio, Copacabana e Francisco Alves.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Joinville visa melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais conforto aos cidadãos que dependem do transporte público.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte