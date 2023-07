Linha D281 do transporte coletivo de Uberlândia (MG) tem grade horária readequada após volta das aulas no IFTM

Itinerário tem novo cronograma a partir de quarta (02)

ARTHUR FERRARI

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) de Uberlândia (MG) informou que em razão do retorno das aulas no Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), a grade horária da linha de ônibus D281 (Terminal Umuarama/IFTM) foi readequada para atender os estudantes.

De acordo com a Settran, o itinerário também passa a operar com novo cronograma a partir de quarta-feira, 2 de agosto de 2023.

Passageiros podem acompanhar horários e as linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Uberlândia através do Portal da prefeitura ou do aplicativo UdiBus, disponível para dispositivos móveis.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte