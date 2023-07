Jundiaí (SP) fará inversão em acesso de viaduto para reduzir tempo de viagem de ônibus municipais

Obra na Avenida União dos Ferroviários interditará local a partir de segunda-feira (31)

ALEXANDRE PELEGI

A partir da segunda-feira, 31 de julho de 2023, a prefeitura de Jundiaí avisa que irá realizar uma obra para inversão da alça de acesso na Avenida União dos Ferroviários, altura da Rua Barão do Rio Branco, na Vila Arens.

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) do Município, responsável pelos serviços, explica que o objetivo é proporcionar ganho no tempo de viagens dos ônibus das linhas municipais que acessam o terminal, bem como melhorar a acessibilidade de pedestres.

“A obra é uma complementação de várias outras intervenções já realizadas ao longo da Avenida União dos Ferroviários que visam melhorar o deslocamento e oferecer mais segurança a pedestres e condutores”, informa a prefeitura.

O gestor de Mobilidade e Transporte, Aloysio Queiroz, explica a ação no local: “É uma intervenção para trazer melhorias na acessibilidade, com requalificação do entorno do terminal de ônibus, que trará redução no trajeto das viagens, diminuindo eventuais conflitos no trânsito, beneficiando milhares de pessoas que utilizam o serviço de transporte coletivo”.

Para realizar obra a alça de retorno para quem segue pela Rua Barão do Rio Branco para acessar a União dos Ferroviários será interditada a partir desta segunda-feira (31). Com isso, os veículos terão como opção seguir pela Avenida União dos Ferroviários até o retorno na altura da Avenida Aristeu Dagnoni, Rua XV de Novembro e, em seguida, pela Rua José do Patrocínio ou demais vias no sentido Centro.

A prefeitura informa ainda que fará implantação de novo acesso a partir da Rua Oscar Maia para, assim, possibilitar o cruzamento por meio da Avenida União dos Ferroviários no sentido às Avenidas Antônio Segre e Nove de Julho. “A Rua Abolição passou a ser mão única no sentido Centro logo na saída do estacionamento do Expressa, o que proporcionou mais organização e segurança aos usuários, bem como facilitou o acesso à região Central sem a necessidade do retorno na rotatória depois do complexo esportivo José Brenna (Sororoca)”, diz a Administração Municipal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes