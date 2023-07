EMTU faz alterações nos horários de 40 linhas intermunicipais que atendem São Paulo e Região Metropolitana a partir desta segunda (31)

Itinerários atendem os municípios de Guarulhos, Suzano, Taboão da Serra, Osasco, do ABC Paulista; Também haveria mudanças no interior

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus intermunicipais do estado de São Paulo, anunciou reajustes nas tabelas horárias de 40 linhas que atendem a cidade de São Paulo e sua região metropolitana.

Os itinerários com alterações atendem os municípios de São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano, Osasco, Taboão da Serra, Santana de Parnaíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Cotia, Itaquaquecetuba, Carapicuíba, Arujá, e, no interior, Roseira e Aparecida.

Passageiros podem conferir linhas, horários e itinerários através do site ou aplicativo da EMTU.

Confira as linhas com alterações:

003 – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Tucuruvi)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de dez partidas aos dias úteis.

110 – Guarulhos (Cocaia)/ Metrô (Tucuruvi)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

145 – Suzano (Cidade Edson)/ São Paulo (Estação CPTM Itaim Paulista)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

167 – Guarulhos (Vila Carmela)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

167PR1 – Guarulhos (Parque Residencial Bambi)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

175 – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 16 partidas aos dias úteis.

213 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeus)/ Osasco (Terminal Largo de Osasco)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 12 partidas aos dias úteis e 10 partidas aos sábados.

245 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeus)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 16 partidas aos dias úteis e oito aos sábados.

249 – Guarulhos (Jardim Paulista)/ São Paulo (Metrô Penha)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.

250 – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Penha)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.

264 – Santana de Parnaíba (Parque Sanatana)/ Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.

264BI1 – Barueri (Jardim Califórnia)/ Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

266 – Guarulhos (Inocoop)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

266DV1 – Guarulhos (Inocoop)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

291 – Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)/ Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis.

291BI1 – Itapevi (Jardim Bela Vista)/ Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de uma partida aos dias úteis.

313 – Itapevi (Divisa de São Roque)/ Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

313VP1 – Itapevi (Divisa de São Roque)/ Santana de Parnaíba (Residencial Alphaville 10)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 19 partidas aos dias úteis.

342 – Guarulhos (Jardim Maria Dirce)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.

342DV1 – Guarulhos (Jardim Maria Dirce)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

345 – Barueri (Vale do Sol)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de uma partida aos dias úteis.

350 – Itapevi (COHAB)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

366 – São Bernardo do Campo (Parque Selecta)/ Santo André (Jardim Cristiane)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

384 – Itaquaquecetuba (Jardim Califórnia)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis.

417 – Santana de Parnaíba (Parque Santana)/ Barueri (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

463 – Itapevi (Jardim Vitapolis)/ Santana de Parnaíba (Residencial Tamboré III)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

468 – Santana de Parnaiba (Terminal Rodoviário Alphaville)/ Cotia (Terminal Metropolitano Cotia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de uma partida aos dias úteis.

468BI1 – Barueri (Shopping Tamboré)/ Cotia (Terminal Metropolitano Cotia)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

490 – Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre)/ Osasco (Praça Antônio Menck)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de duas partidas aos dias úteis.

533 – Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)/ Barueri (Parque Imperial)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

534 – Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)/ Santana de Parnaíba (Gênesis II)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 14 partidas aos dias úteis e 12 partidas aos sábados.

542 – Carapicuíba (Aldeia)/ Santana de Parnaíba (Alphaville 10)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo deuma partida aos dias úteis.

587 – Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis e aos sábados.

591 – Guarulhos (Jardim Paraíso)/ São Paulo (Metrô Penha)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

591DV1 – Guarulhos (Jardim Paraíso)/ São Paulo (Metrô Penha)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis.

807 – Arujá (Parque Rodrigo Barreto)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.

814 – Barueri (Vale do Sol)/ Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

833 – Itapevi (COHAB)/ Santana de Parnaíba (Colunas da Anhanguera)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de uma partida aos dias úteis.

834 – Taboão da Serra (Jardim Saint Moritz)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis e oito partidas aos sábados.

5317 – Roseira (Terminal Rodoviário de Roseira)/ Aparecida (Terminal Rodoviário de Aparecida)

Reprogramação na tabela de horários da linha.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte