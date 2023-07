Criminosos são presos furtando cabos da SuperVia na noite de sábado (29)

Homens foram autuados e ficaram presos

ARTHUR FERRARI

Dois criminosos foram presos na noite de sábado, 29 de julho de 2023, após serem flagrados furtando cabos de sinalização nas proximidades da estação Quintino da SuperVia, no Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária, os homens levavam consigo 30 metros de cabo e 40 metros de fibra óptica furtados, além de ferramentas e três faca.

A Polícia Militar encaminhou os dois envolvidos para o 29ª DP de Madureira e os autuou no artigo 155 do Código Penal, por furto. Os Criminosos ficaram presos.

Ainda de acordo com a SuperVia, a população pode cooperar com casos como este, denunciando ao presenciar o crime. As denúncias podem ser feitas através do telefone 190, direto com as autoridades policiais, ou pelo Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte