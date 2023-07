VÍDEO: Homem embriagado furta ônibus da Viação Cometa e causa acidentes em Barueri (SP) na noite dessa sexta-feira (28)

Autor do crime foi agredido por moradores de uma rua onde ele atropelou um pedestre e bateu em vários veículos



WILLIAN MOREIRA



Um homem foi preso na noite desta sexta-feira, 28 de julho de 2023, após furtar um ônibus da Viação Cometa e, na sequência, chocar o coletivo contra seis carros e ainda atropelar uma pessoa na cidade de Barueri (SP).



O autor do crime estava embriagado e relatou aos policiais que atenderam a ocorrência que, após ter bebido, conseguiu entrar no veículo e pretendia dirigir até a cidade de São Roque, interior do estado.



Entretanto, em uma rua do bairro Engenho Novo, ele perdeu o controle da direção e passou por cima dos pés de um pedestre e bateu em carros estacionados. Ainda tentou fugir, mas foi pego por um grupo de pessoas que presenciaram o acidente.



Ele foi agredido por uma parte dos populares que estavam nervosos com o que presenciaram. Com a chegada da Polícia Militar, o homem foi protegido para não sofrer mais ferimentos, sendo levado para um hospital onde foi medicado e liberado para seguir para a delegacia.



O ônibus é um veículo do modelo Marcopolo Paradiso fabricado em 2011 e atua no transporte rodoviário de passageiros.



Na delegacia da cidade, e diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por crime de furto e dano ao patrimônio de outras pessoas.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte