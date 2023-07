VÍDEO: Homem é flagrado viajando pendurado em ônibus da linha 5630-10 nesta sexta (28), na região do Grajaú, Zona Sul de São Paulo

Prática põe pessoa e terceiros em risco; SPTrans diz que repudia o comportamento e que motoristas são orientados a impedir atitude

ARTHUR FERRARI

Um homem foi flagrado em um vídeo, gravado por ocupantes de um veículo de passeio, viajando pendurado na parte externa de um ônibus municipal de São Paulo, da linha 5630-10 – Terminal Grajaú/Metrô Brás, nesta sexta, 28 de julho de 2023, no Grajaú.

Nas imagens a pessoa faz movimentos que colocam ela e terceiros em risco, mostrando a tamanha imprudência praticada.

Procurada pelo Diário do Transporte, a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas municipais da capital, disse em nota que “(…) repudia veementemente o tipo de conduta demonstrada no vídeo e instrui seus motoristas a pararem o veículo e orientar (a pessoa) a descer quando perceberem que há alguém viajando desta forma”, solicitando apoio policial caso necessário.

Segundo a gerenciadora, a prática é extremamente perigosa e traz sérios riscos à vida, e a empresa responsável pelo coletivo do vídeo foi notificada para reforçar as instruções aos motoristas.

Veja o vídeo:

Veja a nota da SPTrans na íntegra:

A SPTrans repudia veementemente o tipo de conduta demonstrada no vídeo e instrui seus motoristas a pararem o veículo e orientar a descer quando perceberem que há alguém viajando desta forma. Caso seja necessário, ele deve solicitar apoio do policiamento. A prática de viajar na parte externa dos ônibus é extremamente perigosa e traz sérios riscos à vida. A empresa envolvida no caso foi notificada para reforçar as instruções aos motoristas.

Os usuários podem contribuir para a melhora da qualidade do transporte público, registrando reclamações e sugestões por meio da Central 156 e do site http://sp156.prefeitura.sp.gov.br. É importante informar prefixo, local, linha e horário.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte