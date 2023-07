Uberlândia (MG) tem nova linha de ônibus para atender moradores do bairro Luizote de Freitas IV a partir deste sábado (29)

Com a criação do itinerário A408 (Terminal Planalto – Luizote de Freitas IV), Settran pretende promover uma maior integração no sistema

ARTHUR FERRARI

A partir deste sábado, 29 de julho de 2023, os moradores do bairro Luizote de Freitas IV já contam com a nova linha do transporte coletivo A408 (Terminal Planalto – Luizote de Freitas IV).

Com a entrada do novo itinerário, criado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), em circulação, a linha I741 sofre alterações, passando a se chamar Terminal Dona Zulmira-Terminal Planalto (Via Luizote/Mansour) e deixando de atender o Luizote de Freitas IV.

Os passageiros devem ficar atentos às mudanças, pois na volta a linha seguirá pelos condomínios Parque Trilhas do Paraíso e Parque Trilhas do Sol.

De acordo com a Settran, o objetivo das mudanças é promover maior integração do transporte municipal no bairro localizado na região Oeste da cidade.

Usuários do sistema podem acompanhar horários e as linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Uberlândia através da página sobre o setor no Portal da prefeitura ou do aplicativo UdiBus, disponível para dispositivos móveis.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte