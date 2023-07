Tribunal de Contas determina nova licitação para o transporte público de Guarapari (ES) e aplica multas

Órgão de Contas levou em condieração várias irregularidades na forma em que a última concessão foi realizada



WILLIAN MOREIRA



O TCE-ES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) determinou nesta semana, no dia 24 de julho de 2023. que a Prefeitura de Guarapari realize novo processo licitatório para a concessão do serviço de transporte público da cidade e aplicou multa aos gestores municipais e do contrato devido a irregularidades.



De acordo com o órgão de contas, entre os problemas constatados estão a utilização de critérios indevidos no julgamento das propostas, restrição indevida à competitividade, licitação e concessão de serviço público inadequado, previsão no edital de prorrogação em desacordo com a legislação municipal, além de utilizar estudos deficitários ou desatualizados sobre a situação do transporte.



Por conta destes problemas o TCE definiu a aplicação de multa para Orly Gomes da Silva, ex-prefeito de Guarapari, Marcos Paulo Gomes Dias, ex-procurador-Geral do Município de Guarapari, Danilo Carlos Bastos Porto, ex-secretário Municipal de Fiscalização, e Wederson Brambati Maioli, ex-Secretário Adjunto de Trânsito e Transporte, gestores municipais, além de multar também Ariane de Souza de Freitas e Ivete da Silva Almeida Loss, ambas ex-presidentes da Comissão Permanente de Licitação de Guarapari (Copel); Otávio Junior Rodrigues Postay, Maria Aparecida da Silva Ramos, e Ruth Alves Pereira Radael, membros da Copel; Giancarlo Bissa Marchezi, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Prefeitura de Vila Velha; Marcelo de Oliveira, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha; e Sara Nalú Ramos Magnoni, presidente da Comissão municipal de Cadastro de Fornecedores de Vila Velha.



A partir de agora, a prefeitura tem um prazo de 60 dias corridos para apresentar ao tribunal, um cronograma para realizar nova licitação e também deve dentro deste período, antecipar o encerramento do contrato atual em vigência.



O município deve também realizar o levantamento dos bens passíveis de caracterização como reversíveis, inseridos no objeto do contrato atual, e elaborar estudos necessários à regular licitação da concessão dos serviços contemplando temas como a verificação de viabilidade de instalação de abrigos.



Outra punição para a prefeitura, é entre cada período de noventa dias, ou seja, três meses, enviar ao TCE uma atualização das ações tomadas e do cronograma pedido, sob a pena de uma Tomada de Contas Especial ser criada para apurar o dano.



Veja a seguir quais irregularidades cada pessoa cometeu e multas aplicadas, segundo o Tribunal de Contas.



6.1.1 – Descumprimento de determinações impostas no acórdão TC 221/2014.

6.1.2 – Licitação e concessão de serviço público com Projeto Básico/Termo de Referência/Estudos de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira deficientes e desatualizados.

6.1.3 – Utilização de critério indevido de julgamento de propostas.

6.1.4 – Restrição indevida à competitividade da Concorrência Pública.

6.1.5 – Licitação e concessão de serviço público inadequado.

6.1.6 – Previsão no edital de prorrogação do contrato em desacordo com a legislação municipal.

6.1.7 – Habilitação indevida e não fundamentada de licitante.

6.1.8 – Imposição, em edital de licitação, de obrigação não prevista em lei.

6.1.9 – Declaração falsa em atestados de capacidade técnico-operacional.

6.1.10 – Direcionamento de licitação.





Willian Moreira para o Diário do Transporte