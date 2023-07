Transporte público de Ferraz de Vasconcelos (SP) recebe oito novos ônibus com a tecnologia Euro 6

Veículos adquiridos pela Alto Tietê Transportes são modelo Torino G7 Plus, da Marcopolo, com chassi Mercedes-Benz OF -1721 L,

WILLIAN MOREIRA



O transporte público de Ferraz de Vasconcelos (SP), na Grande São Paulo, recebeu oito novos ônibus para atender a população.

Os veículos foram apresentados nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023.



Esta frota foi adquirida pela Alto Tietê Transportes (ATT), concessionária prestadora do serviço na cidade, e conta com a tecnologia Euro 6, sistema reconhecido internacionalmente por emitir uma quantidade menor de poluentes no ambiente, ajudando na melhoria da qualidade do ar nos municípios onde circula.



Os veículos foram fabricados pela Marcopolo e são do modelo Torino G7 Plus, com chassi da Mercedes-Benz OF -1721 L, equipados com suspensão a ar, poltronas ergonômicas, ar-condicionado, sistema de monitoramento por câmeras, tomadas USB e acessibilidade para pessoas com deficiência.



Além disso, cada ônibus possui três portas, com a central para a acessibilidade, a da frente para embarque e a traseira para o desembarque.



Segundo a ATT, os veículos já começaram a operar neste sábado (29).



Willian Moreira para o Diário do Transporte