Tarifa de ônibus em Petrópolis (RJ) aumenta de R$ 4,95 para R$ 5,30 a partir deste domingo (30)

Passageiros que possuam cartão do sistema de transportes pagarão R$ 5,15

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir deste domingo, 30 de julho de 2023, a tarifa de ônibus em Petrópolis (RJ) sofrerá aumento, com a passagem alterada de R$ 4,95 para R$ 5,30 para aqueles que pagam em dinheiro, e de R$ 4,80 para R$ 5,15 no caso de pagamento feito com o cartão do sistema de transportes.

Anteriormente, a mudança foi aprovada no dia 11 deste mês pelo Conselho Municipal de Transporte (Comutran), restando até então a confirmação da prefeitura.

De acordo com a administração pública, o reajuste acontece com base na elevação dos custos operacionais, dentre eles o aumento nos salários dos funcionários do setor que foi de aproximadamente 6,5%.

Confira os valores das tarifas nas linhas executivas:

– Centro-Rodoviária (Viação Cidade Real): R$ 6,50

– Centro – Rio Bonito (Turp): R$ 9,15

– Centro – Posse Gaby (Turp): R$ 9

– Centro-Itaipava (Turp): R$ 7,75

– Centro-Araras (Turp): R$ 7,75

– Centro-Águas Lindas (Turp): R$ 7,75

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte