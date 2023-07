Prefeitura de BH pagou 94% do subsídio previsto às empresas de ônibus do transporte convencional e 58% para as do transporte suplementar

Lei sancionada no início de julho definiu padrões de qualidade para os ônibus, com novo modelo de remuneração para as concessionárias

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Belo Horizonte fez um balanço nessa sexta-feira,28 de julho de 2023, dos primeiros resultados da lei municipal que definiu padrões de qualidade para os ônibus.

Sancionada no início de julho, a legislação determinou a manutenção da tarifa em R$ 4,50 atrelada a um novo modelo de remuneração para as empresas concessionárias dos ônibus da capital.

De acordo com os dados apresentados, a prefeitura intensificou a fiscalização ao transporte coletivo no período de 8 a 23 de julho, realizando 23 operações que resultaram em 200 veículos vistoriados, 619 autuações, 39 autorizações de tráfego recolhidas e dois veículos retirados de circulação.

Ainda de acordo com a prefeitura de BH, nos primeiros dias de vigência da lei houve aumento de 185 viagens em dias úteis, em 62 linhas. “Desse incremento de partidas, 112 viagens ocorreram em linhas que, segundo informações dos usuários, necessitavam de mais partidas. Aos sábados foram inseridas mais 155 novas viagens em 104 linhas”, informa a prefeitura da capital mineira.

A administração municipal promete ainda que até o final de 2023 entrarão no sistema 420 ônibus novos, o que resultará em mais partidas nos quadros de horários.

Para o superintendente de Mobilidade de BH (Sumob), André Dantas, o valor de R$ 512 milhões da remuneração complementar corresponde a aproximadamente 33% do custo total do sistema, graças ao qual se pode manter a tarifa no valor de R$ 4,50.

A remuneração complementar, no entanto, é repassada às concessionárias somente se a viagem for realizada de maneira completa, dentro dos parâmetros de qualidade estabelecidos.

“O valor da Remuneração complementar depende da qualidade o serviço prestado. Quanto mais problemas na operação de uma determinada linha, seja atraso, ou algum problema com a condição do ônibus, maior será o desconto na remuneração complementar”, esclareceu André Dantas.

RESUMO DOS DADOS

Nos primeiros 10 dias, no transporte convencional, 94,86% das viagens foram realizadas de acordo com a especificação da Sumob.

Já a produção quilométrica alcançada foi de 4.848.862,44 Km, diante de uma produção programada de 5.111.506,94 Km. Por este resultado, os consórcios, ao invés de receber remuneração complementar de R$ 17.966.946,89, receberam R$ 16.859.389,47. Ou seja, as empresas receberam 93,84% da remuneração programada.

No sistema complementar (linhas suplementares): da produção quilométrica estimada de 446.521,51 km, foram realizados 323.789,37 km, o que representou 72,51% das viagens programadas.

Como resultado, a remuneração do sistema suplementar que era de R$ 716.667,02 caiu para R$ 416.021,40, ou seja, 58,05% da remuneração complementar.

O cálculo da remuneração complementar é realizado a cada 10 dias, e o pagamento é feito até o quinto útil após o fim do período de apuração.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes