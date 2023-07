Passageiros do transporte coletivo de Cariacica (ES) são beneficiados com nova linha a partir deste domingo (30)

Itinerário atende os moradores de Tucum e Itacibá

ARTHUR FERRARI

A partir deste sábado, 30 de julho de 2023, os passageiros do transporte coletivo de Cariacica (ES) contam com um novo itinerário do transporte coletivo municipal.

A linha 767 fica responsável por ligar o Terminal de Itacibá ao bairro Tucum, passando por Vila Esmeralda, Vila Diamantina, Vista de Vitória e a região de Vila Oásis.

De acordo com a prefeitura municipal, para a viabilização da linha em conjunto com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES), diversas vias principais precisaram receber ações de melhoria nos bairros, além da instalação de pontos de parada.

“A união entre o município e o Estado sempre resulta em benefício para o povo”, destacou o prefeito Euclério Sampaio ao anunciar a nova linha de ônibus.

Segundo o presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno, a nova linha é uma demanda antiga da população. “Nós atendemos a solicitação da prefeitura, lideranças e moradores dos bairros beneficiados com o novo itinerário”, ressaltou.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte