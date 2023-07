Passageiro da CPTM viaja por quase 7 km com uma das mãos presas em porta de trem

Estatal diz que apura e que agentes de segurança socorrem o usuário

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Um passageiro da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) viajou por quase sete quilômetros com uma das mãos presas na porta de uns dos carros (vagões) da composição.

O percurso foi entre as estações Tatuapé, Brás e Luz por volta de 9h desta segunda-feira, 24 de julho de 2023, mas o caso foi divulgado neste sábado (29).

O homem teria prendido a mão enquanto o trem estava na estação Tatuapé, na zona Leste, e só foi solto com a ajuda de seguranças da CPTM na estação da Luz, já na região central da capital paulista.

Ao Diário do Transporte, a CPTM diz que lamenta o ocorrido e que não houve acionamento do botão de emergência da composição ou algum alerta.

Os agentes de segurança fizeram os primeiros atendimentos e o usuário foi levado para o PS da Santa Casa. Não foi detalhado o estado de Saúde do passageiro

A CPTM lamenta o ocorrido na segunda-feira (24/07), por volta das 9h. Vigilantes da Estação da Luz identificaram um passageiro com a mão presa na porta do trem da Linha 11-Coral, quando parou na plataforma. Não houve alerta ou acionamento de botão de emergência para abertura das portas. O passageiro foi imediatamente atendido e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa, com acompanhamento de agentes da CPTM.

Em ocorrências com passageiros em estações ou composições, as equipes de Segurança e de Estação fazem o atendimento imediato, avaliam e tomam as providências que cada situação exige. A orientação em casos como esse é que seja acionado o botão de soco, alertando a companhia sobre a emergência no trem ou que procurem os colaboradores nas estações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes