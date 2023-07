Mulher morre em acidente envolvendo ônibus e carro em São José dos Campos (SP) neste sábado (29)

Um menino de seis anos e um passageiro do coletivo se feriram

ADAMO BAZANI

Uma mulher de 24 anos morreu na manhã deste sábado, 29 de julho de 2023, enquanto dirigia um carro que se envolveu em uma batida com um ônibus urbano da empresa Joseense, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Um menino de seis anos de idade que estava no carro teve ferimentos graves na cabeça e teve de ser socorrido pelo Helicóptero Água da Polícia Militar, sendo levado para o Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos também.

Um passageiro do coletivo se feriu sem gravidade.

Segundo os Bombeiros, a colisão entre os dois veículos ocorreu por volta de 10h30 no Km 107, da SP-050, região da “Fazenda Valkilândia” na Zona Norte, no sentido São Francisco Xavier.

A mulher morreu na hora.

A rodovia teve de ficar completamente interditada para os trabalhos de resgate.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, testemunhas contaram que no momento do acidente chovia e a pista estava escorregadia.

A mulher teria perdido o controle do carro e batido de frente no coletivo.

As circunstâncias serão investigadas.

A empresa de ônibus diz que vai prestar todo apoio necessário às autoridades para a apuração do caso.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes