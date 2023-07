Bloqueios de R$ 3,2 bilhões do orçamento da União afetam mais as áreas de Transportes e Cidades

Novo contingenciamento de R$ 1,5 bilhão anunciado se soma a outro de R$ 1,7 bilhão determinado em maio; medida é para evitar estouro no teto federal de gastos

ALEXANDRE PELEGI

Os ministérios de Transportes e Cidades foram os mais afetados nos dois bloqueios do orçamento recentes anunciados pelo Governo Federal.

Em edição extra do Diário Oficial da União, publicada nessa sexta-feira, 28 de julho de 2023, a Presidência da República detalha como foram bloqueados R$ 3,2 bilhões do previsto para gastos neste ano.

Os R$ 3,2 bilhões resultam da soma de dois contingenciamentos de verbas: o primeiro, de R$ 1,7 bilhão, determinado em maio; outro, de R$ 1,5 bilhão, anunciado nesta semana.

Dentre os Ministérios os que mais sofreram com os bloqueios foram o das Cidades (R$ 835 milhões) e o dos Transporte (R$ 819 milhões), soma que representa metade do valor total.

O bloqueio de verbas no orçamento é uma medida preventiva realizada pela gestão pública, como forma de reagir diante da possibilidade de estouro no teto federal de gastos.

A medida é temporária, e permanece até o governo ter garantido maior espaço no orçamento para pagamento dos gatos conforma estimado.

A secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, está otimista, e que afirmou há alguns dias que as projeções de receita devem melhorar nos próximos relatórios com a incorporação de medidas aprovadas, ou a serem aprovadas pelo Congresso, o que inclui o novo arcabouço fiscal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes