VÍDEO: Trólebus, ônibus seletivo e carro batem no Corredor ABD em Diadema na manhã desta sexta (28)

Trecho foi bloqueado para a atendimento e remoção dos veículos

ADAMO BAZANI

Colaboraram Arthur Ferrari e Willian Moreira

Um trólebus, um ônibus seletivo e um carro bateram no início da manhã desta sexta-feira, 28 de julho de 2023, no cruzamento da Avenida Antônio Piranga com a Rua Orense, na região central de Diadema, no ABC Paulista.

Por causa da colisão, o Corredor Metropolitano ABD foi interditado nas proximidades da Parada Orense, causando transtorno aos demais passageiros, principalmente dos trólebus que, por causa da rede aérea elétrica, não podiam desviar.

O colaborador do site Albert Medeiros filmou o momento em que um dos ônibus estava sendo removido.

Não há informações ainda sobre feridos com gravidade. Os Bombeiros afirmaram que não foram chamados para a ocorrência. O SAMU atendeu a quatro pessoas

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

O Diário do Transporte procurou a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento do Corredor Metropolitano ABD, e a empresa NEXT Mobilidade, dona do trólebus e do ônibus seletivo.

Por volta de 8h, o Corredor foi liberado.

De acordo com a EMTU, em nota, o acidente ocorreu por volta de 6h30

Dois ônibus das linhas intermunicipais 287UBUS e 288, operadas pela Next Mobilidade, se envolveram em um acidente com veículo particular na Avenida Antonio Piranga, próximo à Parada Orense, em Diadema, por volta das 6h30 desta sexta-feira (28). Quatro feridos leves foram encaminhados ao Hospital Municipal de Diadema. A EMTU e a concessionária estão à disposição das autoridades para a apuração das circunstâncias do acidente.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Willian Moreira para o Diário do Transporte