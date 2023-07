VÍDEO: Rodovia Presidente Dutra sofre congestionamento na região próxima ao Presídio Desembargador Adriano Marrey nesta sexta (28)

Intenso trânsito de veículos se deu por conta de cortejo, com batedores, da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta sexta-feira, 28 de julho de 2023, um trecho da Rodovia Presidente Dutra, sentido Guarulhos, nas proximidades do Presídio Desembargador Adriano Marrey, sofreu congestionamento.

O trecho com grande quantidade de veículos em lentidão se deu por conta do cortejo, com batedores, da ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber.

A representante do Poder Judiciário seguia rumo ao Palácio dos Bandeirantes para uma cerimônia com o governador Tarcísio de Freitas e outras autoridades.

Confira vídeo do congestionamento na Rodovia Presidente Dutra:

