VÍDEO: Greve dos rodoviários em Recife (PE) chega ao terceiro dia nesta sexta (28) e é marcada pela prisão do Presidente do sindicato, Aldo Lima; metrô volta a operar após 48 horas de paralisação mesmo sem acordo

Poucos ônibus continuam circulando e sistema de trilhos pode ter serviço interrompido novamente

ARTHUR FERRARI

A greve dos rodoviários e metroviários de Recife (PE) chega ao terceiro dia nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023, sendo marcada pela prisão do Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, que protestava em frente a uma garagem do sistema.

Os passageiros ainda se deparam com poucos coletivos em circulação na região metropolitana da capital, mas o metrô voltou a operar nesta manhã, após 48h de paralisação.

Como mostrou o Diário do Transporte, as categorias reivindicam reajuste salarial e outros benefícios, como o aumento da remuneração pela dupla jornada de motorista e cobrador e um maior valor depositado no Vale-Refeição.

Uma reunião entre rodoviários e empresários do sistema aconteceu na quinta (27), mas não houve acordo e a greve foi mantida sem previsão de término.

Já os metroviários voltaram a seus postos de trabalho, mas ainda continuam lutando por reajuste salarial, existência de cláusulas que garantam a estabilidade do emprego e o aumento dos valores da Cesta Básica e Vale-Refeição, o que pode causar nova paralisação do sistema.

Por volta de 9h Aldo foi solto pela polícia.

Veja o vídeo da prisão do Presidente do Sindicato:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte