VÍDEO: Detro-RJ realiza operação “Vovó e Vovô no transporte não pagam” e aplicam multas em ônibus e vans intermunicipais nesta quarta (26)

Ação aconteceu simultaneamente em 20 locais da capital do Rio de Janeiro

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, o Detro-RJ realizou a operação “Vovó e Vovô no transporte não pagam”, com o intuito de verificar se a gratuidade do idoso nos ônibus e vans intermunicipais no Rio de Janeiro está sendo cumprida.

Agentes do órgão público registraram 12 multas, mas nenhuma referente a irregularidades na gratuidade para idosos.

A ação resultou nas autuações de dois ônibus intermunicipais, que trafegavam com selo de vistoria vencido, além de dez vans nas seguintes situações: itinerário alterado, selos de vistoria vencido, motorista auxiliar sem cadastro no Detro, tráfego com excesso de passageiros, embarque fora de área definida e veículo não registrado no órgão.

Os pontos de fiscalização ocorreram simultaneamente na Rodoviária do Rio; nos terminais Roberto Silveira e João Goulart (ambos em Niterói); na rodoviária de Nova Iguaçu; nos shopping de Duque de Caxias; Nilópolis; Itaguaí; Volta Redonda; Barra Mansa; Angra dos Reis; Alexis Novellino (Cabo Frio); Araruama; Roberto Silveira e Shopping Estrada (ambos em Campos); Macaé, Nova Friburgo (Norte); Petrópolis; Centro de Alcântara (São Gonçalo); Avenida Trevo das Missões e Avenida Francisco Bicalho, na capital.

