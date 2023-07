Vias do bairro Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, recebem 2 quilômetros de faixas de ônibus neste sábado (29)

Programa de Metas da Prefeitura prevê que 50 quilômetros de faixas para os coletivos sejam implantadas até o fim de 2024

LUANA COUTINHO

A prefeitura de São Paulo (SP), por meio da SMT (Secretaria de Mobilidade e Trânsito), Setram (Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana), da SPTrans (São Paulo Transporte) e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), vai entregar neste sábado, 29 de julho de 2023, mais dois quilômetros de faixas de ônibus, em três vias do bairro Vila Maria, na Zona Norte da capital paulista.

Veja quais vias terão as faixas de ônibus:

Eixo 1 – Av. Professor Castro Júnior e Av. Conceição trafegam 14 linhas e 19 mil passageiros utilizam diariamente esse viário, sendo:

– Av. Professor Castro Júnior, entre a Praça Ângelo Conti e a Av. Conceição, com 460 metros, no sentido centro;

– Av. Professor Castro Júnior, entre as praças João de Oliveira e Ângelo Conti, com 430 metros, no sentido bairro; e

– Av. Conceição, entre a praça João de Olvieira e a Av. das Cerejeiras, com 440 metros, no sentido centro;

Eixo 2

– R. Araritaguaba, entre a Av. das Cerejeiras e a Av. Guilherme Cotching, com 350 metros, no sentido centro; e

– R. Araritaguaba, entre a Av. Guilherme Cotching e a Av. das Cerejeiras, com 350 metros, no sentido bairro.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é melhorar o tráfego dos coletivos na região.

A iniciativa faz parte do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, que tem previsão de implantar 50 quilômetros de faixas de ônibus até o fim do ano que vem. De acordo com informações da SPTrans, foram implantados 40,92 quilômetros de faixas de ônibus, desde 2021.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte